Jugendlicher gefährdet andere – Polizei ermittelt in Theres – Zeuge gesucht

THERES, OT OBERTHERES, LKR. HASSBERGE – Am Montag ist ein 17-Jähriger ohne Führerschein und ohne Kennzeichen auf einem frisierten Roller unterwegs gewesen. Auf seiner Flucht vor der Polizei musste der Fahrer eines weißen Fahrzeugs ausweichen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und ist nun auf der Suche nach dem Fahrer des weißen Fahrzeugs.

Am Montag, gegen 18:40 Uhr, wurde der Polizei ein schwarzer Roller ohne Kennzeichen mitgeteilt. Der Fahrer mit bunt beklebtem Helm und verspiegelten Visier sollte demnach ziellos durch den Ort gefahren sein. Als die Beamten auf den Gemeldeten stießen, gab dieser Gas und flüchtete vor der Streife. Kurz nach Schloss Ditfurth querte der Flüchtige die Staatsstraße 2447, fuhr durch eine Unterführung in Richtung Fahrradweg, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Das weiße Fahrzeug musste ausweichen und konnte nur so einen Zusammenstoß verhindern. Wenig später stellten die Beamten den Fahrer des frisierten Rollers. Es handelt sich um einen 17-jährigen Jungen ohne Führerschein. Die Beamten haben den Roller sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der junge Mann hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassung sowie weiterer Verstöße verantworten.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach dem Fahrer des unbekannten weißen Fahrzeugs. Dieser ist ein wichtiger Zeuge im Strafverfahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.