Jugendlicher körperlich angegangen – 16-Jähriger verletzt
HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – In der Waldstraße kam es am Freitagabend zu einem körperlichen Angriff auf einen 16-Jährigen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.
Dem aktuellen Sachstand nach, wurde ein 16-jähriger Deutscher am Freitag, gegen 22:30 Uhr, in der Waldstraße von drei Personen körperlich angegangen. Er wurde dabei durch Schläge und Tritte leicht verletzt.
Da sich zum Zeitpunkt der Tat circa 30-50 Personen am Tatort aufhielten, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können.
Diese werden wie folgt beschrieben:
Täter 1:
- Gebräunter Teint
- Dunkle Haare, nach hinten gegelt, Seiten kurz rasiert
- Bekleidet mit einem weißen Langarmhemd, schwarzem T-Shirt, weißer Hose
- Am rechten Ärmel klebte Blut
Täter 2 und 3:
- Jeweils bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzen Schuhen
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.
