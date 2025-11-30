Auto IU

Jugendlicher körperlich angegangen – 16-Jähriger verletzt

30. November 2025Letztes Update 30. November 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – In der Waldstraße kam es am Freitagabend zu einem körperlichen Angriff auf einen 16-Jährigen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Dem aktuellen Sachstand nach, wurde ein 16-jähriger Deutscher am Freitag, gegen 22:30 Uhr, in der Waldstraße von drei Personen körperlich angegangen. Er wurde dabei durch Schläge und Tritte leicht verletzt.

Da sich zum Zeitpunkt der Tat circa 30-50 Personen am Tatort aufhielten, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Diese werden wie folgt beschrieben:

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding

Täter 1:

  • Gebräunter Teint
  • Dunkle Haare, nach hinten gegelt, Seiten kurz rasiert
  • Bekleidet mit einem weißen Langarmhemd, schwarzem T-Shirt, weißer Hose
  • Am rechten Ärmel klebte Blut

Täter 2 und 3:

  • Jeweils bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzen Schuhen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. November 2025Letztes Update 30. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)