Jugendlicher körperlich angegangen – 16-Jähriger verletzt

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – In der Waldstraße kam es am Freitagabend zu einem körperlichen Angriff auf einen 16-Jährigen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Dem aktuellen Sachstand nach, wurde ein 16-jähriger Deutscher am Freitag, gegen 22:30 Uhr, in der Waldstraße von drei Personen körperlich angegangen. Er wurde dabei durch Schläge und Tritte leicht verletzt.

Da sich zum Zeitpunkt der Tat circa 30-50 Personen am Tatort aufhielten, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können.

Diese werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Gebräunter Teint

Dunkle Haare, nach hinten gegelt, Seiten kurz rasiert

Bekleidet mit einem weißen Langarmhemd, schwarzem T-Shirt, weißer Hose

Am rechten Ärmel klebte Blut

Täter 2 und 3:

Jeweils bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzen Schuhen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.