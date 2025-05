Jugendlicher kommt mit falschem Rezept in die Apotheke

KITZINGEN – Ein 16-Jähriger wurde am Dienstagmittag in einer Apotheke in der Luitpoldstraße festgenommen, nachdem er versucht hatte, ein gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament einzulösen.

Die Apothekenmitarbeiter erkannten die Fälschung, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche bereits in einer anderen Apotheke mit einem gefälschten Rezept ein Medikament erhalten hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere gefälschte Rezepte sowie das bereits abgeholte Medikament sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinem Vater übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.