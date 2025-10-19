Auto IU

Jugendlicher wird in Würzburg kontrolliert und hat Messer und Drogen dabei

19. Oktober 2025Letztes Update 19. Oktober 2025
Symbolbild von Tom auf Pixabay
Sparkasse

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Samstagmorgen gegen 09:20 Uhr führte eine Streife der Bundespolizei im Bereich des Hauptbahnhofs Würzburg eine Personenkontrolle durch.

Bei dem 14-jährigen deutschen Jugendlichen wurden dabei neben einer kleinen Menge Marihuana auch ein verbotenes Springmesser, eine Sturmhaube und Schlagschutzhandschuhe aufgefunden.

Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige nach dem Waffengesetz und dem Cannabisgesetz rechnen.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Dein Ding
Krapfenschmaus 2025
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Oktober 2025Letztes Update 19. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)