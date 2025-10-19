Auto IU
Jugendlicher wird in Würzburg kontrolliert und hat Messer und Drogen dabei
WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Samstagmorgen gegen 09:20 Uhr führte eine Streife der Bundespolizei im Bereich des Hauptbahnhofs Würzburg eine Personenkontrolle durch.
Bei dem 14-jährigen deutschen Jugendlichen wurden dabei neben einer kleinen Menge Marihuana auch ein verbotenes Springmesser, eine Sturmhaube und Schlagschutzhandschuhe aufgefunden.
Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige nach dem Waffengesetz und dem Cannabisgesetz rechnen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!