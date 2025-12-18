Jugendschutzbeauftragte kontrollieren gemeinsam mit der Polizei Discounter, Tabak- und Vapeläden
Tadel und Lob gleichermaßen für die Unternehmen
SCHWEINFURT – Gemeinsam mit der Polizeiinspektion Schweinfurt und einer 16-jährigen Praktikantin hat das Jugendamt der Stadt Schweinfurt die jährlichen Jugendschutz-Testkäufe durchgeführt. Bei insgesamt elf Kontrollen in Discountern sowie Tabak- und Vapeläden wurde in sechs Fällen verbotenerweise Ware an die Minderjährige abgegeben.
Die Testkäuferin erhielt dabei Produkte, die laut Gesetz erst ab 18 Jahren freigegeben sind, darunter alkoholische Mischgetränke mit Wodka oder Rum sowie elektronische Zigaretten (Vapes). Die Jugendschutzbeauftragten betonten in diesem Zusammenhang, dass Vapes – unabhängig davon, ob sie Nikotin enthalten oder nicht – grundsätzlich erst ab der Volljährigkeit erworben werden dürfen.
Auffällig war das schlechte Abschneiden der Discounter, bei denen die Kontrollsysteme an den Kassen die Verkäufe nicht verhinderten. Die jeweiligen Betriebsleiter zeigten sich nach den Testkäufen einsichtig und kündigten Nachschulungen für ihr Personal an. In Gesprächen vor Ort verdeutlichten die Experten zudem, dass im Falle einer Anzeige die verantwortliche Person an der Kasse persönlich mit einer Strafe rechnen muss.
Ein positives Ergebnis gab es hingegen in der Innenstadt: Die Tabak- und Vapeläden, die bei vergangenen Kontrollen negativ aufgefallen waren, hielten sich dieses Mal strikt an das Jugendschutzgesetz und verweigerten die Abgabe der Waren.
