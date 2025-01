Julian Kudala vom SSV Ulm wird ein Schnüdel

SCHWEINFURT – Julian Kudala (18.01.2002) wird ab sofort vom Zweitligisten SSV Ulm an den 1. FC Schweinfurt 05 ausgeliehen.

Der in Regensburg geborene Außenbahnspieler, der in der Jugend des FC Augsburg und des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, bringt bereits Erfahrung aus 60 Regionalliga-Partien für den VfB Stuttgart II und Kurzeinsätzen in der dritten Liga mit. Nun möchte er in Schweinfurt dazu beitragen, die Saisonziele des Vereins zu erreichen.

Kudala zeigt sich begeistert von seinem neuen Team und der kommenden Herausforderung: „Ich freue mich sehr auf die Mannschaft des 1. FC Schweinfurt 05. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich vollständig überzeugt. Mit einer geschlossenen Teamleistung ist in dieser Saison vieles möglich.“

Auch Geschäftsführer Markus Wolf ist von der Verpflichtung überzeugt: „Julian ist ein äußerst flexibler und schneller Spieler auf der Außenbahn. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn für unseren Weg gewinnen konnten. Er wird unsere Offensive nochmal bereichern.“ Wolf erklärte zudem, dass mit diesem Transfer die Winterplanungen des Vereins abgeschlossen seien: „Wir gehen mit einem sehr guten und ausgeglichenen Kader in die verbleibenden Spiele.“

Mit Kudala erhält Schweinfurt einen talentierten Spieler, der sowohl Erfahrung als auch Dynamik mitbringt und das Team in den entscheidenden Saisonphasen verstärken soll. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der Neuzugang im Trikot der Schnüdel präsentieren wird.