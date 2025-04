Julian Müller als weiteres hauptamtliches Mitglied des Landesvorstandes der Johanniter in Bayern eingeführt

MÜNCHEN/UNTERSCHLEISSHEIM – Am Freitag, den 25. April 2025, wurde Julian Müller als weiteres hauptamtliches Mitglied des Landesvorstandes der Johanniter in Bayern offiziell in sein Amt eingeführt. Frank Neumann, Bundespfarrer der Johanniter-Unfall-Hilfe, vollzog gemeinsam mit dem Johanniter-Landespfarrer Michael Thoma den feierlichen Festgottesdienst in München. Der Landesvorstand der Johanniter in Bayern setzt sich nun aus Dr. Johannes von Erffa (ehrenamtliches Mitglied), Andreas Hautmann (hauptamtliches Mitglied) und Julian Müller zusammen.

„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“, betonte Frank Neumann in seiner bewegenden Predigt. „Das ist das unerschütterliche Fundament, auch wenn die Not über uns zusammenbricht.“ Er gab Julian Müller mit auf seinen neuen Weg, sich stets auf dieses Fundament zu verlassen, was auch immer in Zukunft geschehen möge.

Beim anschließenden Empfang hießen Dr. Johannes von Erffa und Andreas Hautmann die zahlreichen Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft und den befreundeten Hilfsorganisationen herzlich willkommen.

Der Landtagsabgeordnete der Grünen und stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses, Florian Siekmann, sprach in seinem Grußwort die aktuellen Herausforderungen im Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst an. „Wir sind sehr dankbar, wenn wir wie bei dem wichtigen Gesetzesentwurf zur Helfergleichstellung eine so fundierte und hilfreiche Stellungnahme wie die der Johanniter erhalten. Es ist der ureigene Auftrag der Johanniter, sich unermüdlich für Menschen in Not einzusetzen. Bleiben Sie also weiterhin wortgewaltig und mischen Sie sich aktiv in die Politik ein, um die Anliegen der Ihnen anvertrauten Menschen kraftvoll zu vertreten.“

Florian Pohl, der Regionalgeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, unterstrich die tief verwurzelte Bedeutung der gemeinsamen historischen Wurzeln der Malteser und Johanniter: „900 Jahre gelebte Tradition verbinden uns auf besondere Weise. Und diese Verbundenheit führt bis zum heutigen Tag zu einer sehr guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit.“

Thomas Mähnert, ein hauptamtliches Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe, überreichte Julian Müller feierlich die offizielle Ernennungsurkunde zum Mitglied des Landesvorstandes. Er hob dabei die wertvolle Erfahrung hervor, die Julian Müller aus seinen bisherigen verantwortungsvollen Aufgaben innerhalb der Johanniter-Unfall-Hilfe mitbringt. „Die Johanniter in Bayern sind eine extrem starke und engagierte Gemeinschaft“, betonte Mähnert in seiner Ansprache. „Als gebürtiger Bayer kehrst Du nun hier zu Deinen Wurzeln zurück, lieber Julian Müller, in eine bedeutende Aufgabe, in der Du sehr viel Positives bewirken kannst.“

Julian Müller ist bereits seit dem Jahr 2016 aktiv bei der Johanniter-Unfall-Hilfe engagiert. Seine Laufbahn begann er in Stuttgart als Rettungsassistent. Im Anschluss übernahm er die verantwortungsvolle Position eines hauptamtlichen Mitglieds des Regionalvorstandes in Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen. In Nordrhein-Westfalen legte der gebürtige Bayer seinen Fokus insbesondere auf die Weiterentwicklung des Rettungsdienstes und des Bevölkerungsschutzes. Darüber hinaus trieb er dort den Ausbau der Johanniter in wichtigen Bereichen wie der Pflege, den Kindereinrichtungen und den Notrufdiensten in der gesamten Region maßgeblich voran. „Ich freue mich sehr auf die zukünftige enge Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und allen engagierten Johanniterinnen und Johannitern in Bayern“, sagte Müller in seinerAntrittsrede. „Gerade in diesen unsicheren Zeiten gewinnt die wertvolle Arbeit der Johanniter noch eine stärkere und bedeutsamere Rolle in unserer Gesellschaft. Der Landesverband Bayern ist bereits sehr gut aufgestellt. Diesen Erfolg und diese hohe Bedeutung weiter auszubauen, ist mir ein großes persönliches Anliegen.“