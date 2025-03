Junge Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Montag, gegen 22:30 Uhr, haben ein 20-Jähriger und ein 16-Jähriger versucht in eine Tankstelle in der Veitshöchheimer Straße einzubrechen.

Eine aufmerksame Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten waren zügig vor Ort und konnten die beiden Männer noch vor der Tankstelle antreffen und auf frischer Tat festnehmen. Der Versuch die Eingangstür mit Gewalt zu öffnen scheiterte. Jedoch entstand an der Glasscheibe ein Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro.

Die zwei Männer wurden zur Durchführung von weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt verbracht. Im Anschluss wurde der 20-Jährige wieder entlassen und der 16-Jährige in die Obhut eines Sorgeberechtigten übergeben.