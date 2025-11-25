Junge Familie braucht Hilfe im Kampf gegen akute lymphatische Leukämie

GRAFENRHEINFELD – Sven (37), Kollege und Hauptverdiener einer jungen Familie mit einem acht Monate alten Sohn, kämpft gegen die Diagnose Akute lymphatische Leukämie (ALL) und benötigt finanzielle Unterstützung, da er durch die einjährige Behandlung aus dem Berufsleben gerissen wird.

Die Diagnose Akute lymphatische Leukämie stellt die Familie, die erst 2022 ein eigenes Haus gebaut hat, vor eine schwere Herausforderung. Sven hat bereits mit einer auf 52 Wochen angesetzten Chemotherapie begonnen, der eine Erhaltungstherapie inklusive Reha folgen wird.

Durch das Ende der Lohnfortzahlung und die lange Auszeit von der Arbeit sinkt das verfügbare Einkommen, während die Belastungen steigen:

Finanzielle Hauptlast: Sven ist der Hauptverdiener der Familie.

Steigende Kosten: Regelmäßige Fahrten ins Krankenhaus und zusätzliche Kosten für die Familie.

Die Kollegen und Freunde von Sven bei TRIPS haben eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um dem „unglaublich gutherzigen und hilfsbereiten Menschen“ Sven etwas zurückzugeben.

Alle Spenden, die über die Kampagne gesammelt werden, gehen zu 100 % direkt an Svens Familie, um ihnen finanzielle Sicherheit zu geben. So soll sich die Familie auf das Wichtigste konzentrieren können: Svens Kampf gegen die Krankheit und seine Genesung. >>> Jetzt über GoFundMe spenden >>>