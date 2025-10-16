Junge Frau in Omnibus verletzt – Polizei bittet um Hinweise
WÜRZBURG/HEIDINGSFELD – Am Dienstag gegen 13:40 Uhr ereignete sich in der Omnibuslinie 16 auf Höhe des Allendorfweges ein tätlicher Angriff auf eine 18-jährige Ukrainerin. Ein unbekannter Jugendlicher begann plötzlich zu schreien und griff die Frau an, wobei er sie im Gesicht und an den Haaren verletzte. Der Unbekannte stieg anschließend an der nächsten Haltestelle aus dem Bus und flüchtete in unbekannte Richtung. Die leicht verletzte Frau benötigte keine medizinische Hilfe.
Die Tat, die erst verspätet zur Anzeige gebracht wurde, wurde von bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
- Etwa 15 Jahre alt
- Circa 1,70 cm groß
- Kurze, schwarze Haare
- Trug zur Tatzeit keine Brille und keinen Bart
- Bekleidet mit einer grün-schwarzen Jacke, einem dunklen Pulli und einer schwarzen Hose
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.
