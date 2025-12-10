Junge Frau wird im Zug belästigt und reagiert sehr gut
WÜRZBURG / LICHTENFELS – Am Montagabend, dem 9. Dezember, wurde eine 19-jährige Frau in einem Regionalexpress von Hochstadt am Main in Richtung Lichtenfels von einem Mann sexuell belästigt, der neben ihr an seinem Glied manipulierte. Der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Syrer, konnte in Lichtenfels durch couragierte Reisende bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.
Die junge Frau reagierte sofort, wählte den Polizeinotruf und machte andere Reisende auf den Vorfall aufmerksam.
Nach Ankunft des Zuges in Lichtenfels stieg der Mann aus, wurde jedoch von den mutigen Reisenden am Verlassen des Bahnhofs gehindert. Er wurde anschließend von Beamten der Bundespolizei und der bayerischen Landespolizei festgenommen.
Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlungen.
Hinweis der Bundespolizei
Die Bundespolizei weist im Zusammenhang mit dem Vorfall auf die Kampagne der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes hin. Bei Belästigung, Bedrängnis oder Bedrohung in öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt die Bundespolizei, sofort zu reagieren und andere Fahrgäste auf das Verhalten der Person aufmerksam zu machen.
