Junge Frauen unsittlich berührt – Gibt es Zeugen?
SCHAAFHEIM – Nach einem Übergriff auf eine 22-jährige Frau am frühen Samstagmorgen, den 25. Oktober, in der Großostheimer Straße ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Die Ermittler prüfen zudem einen möglichen Tatzusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall in Ringheim.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein unbekannter Mann die junge Frau gegen 5:45 Uhr unvermittelt umklammert und unsittlich berührt haben. Die 22-Jährige wehrte sich, woraufhin der Täter floh. Die Frau wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.
Täterbeschreibung:
- Alter: zwischen 25 und 30 Jahren
- Größe: circa 1,80 Meter
- Statur: schlank
- Besondere Merkmale: Brauner Drei-Tage-Bart, dunklerer Hauttyp.
- Bekleidung: Dunkle Regenjacke (Kapuze über dem Kopf), graue Jogginghose, schwarze Sneaker.
Möglicher Tatzusammenhang mit Ringheim:
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab es gegen 5:15 Uhr in Ringheim einen ähnlich gelagerten Sachverhalt, bei dem ein unbekannter Täter eine 25-jährige Frau gegen ein Auto gedrückt und ebenfalls unsittlich berührt haben soll. Die Kriminalpolizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.
Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise zu beiden Taten, insbesondere zur Identität des Unbekannten, unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!