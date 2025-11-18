Junge Liste der JU Kitzingen: Eine neue Generation mischt den Landkreis auf
KITZINGEN – Die Junge Union (JU) im Kreisverband Kitzingen tritt unter dem Motto „Junge Union – die Junge Liste“ mit 46 Kandidatinnen und Kandidaten zur kommenden Kreistagswahl 2026 an. Ziel der JU ist es, jungen Menschen im Landkreis eine starke, offene und zukunftsorientierte Stimme zu geben.
Der JU-Kreisvorsitzende Simon Rinke erklärte, dass man zwar aus organisatorischen Gründen als JU-Liste antreten müsse, dem ursprünglichen Ziel einer offenen Plattform für junge Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen aber treu bleibe. Die nominierten 46 Persönlichkeiten spiegeln einen vielfältigen Mix aus Selbstständigen, Landwirten, Studierenden, Auszubildenden und Schülern aus dem gesamten Landkreis wider.
Besonders hervorgehoben wird Laura Voit aus Mainstockheim, die auch als Bürgermeisterkandidatin antritt. Sie betonte den Wunsch der jungen Generation, Verantwortung zu übernehmen und die Politik aktiv mitzugestalten.
Simon Rinke hob die Vielfalt und Kompetenz des Teams hervor: „Unsere Liste zeigt: wir sind ein junges, vielfältiges und starkes Team.“
Als neue Liste muss die Junge Union Kitzingen Unterstützerunterschriften sammeln. Bürgerinnen und Bürger, die die Kandidatur unterstützen möchten, können vom 11. Dezember bis 16. Januar 2026 auf ihrem jeweiligen Rathaus unterschreiben.
Die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU-Liste „Junge Union – die Junge Liste“:
-
Simon Rinke (Volkach)
-
Laura Voit (Mainstockheim)
-
Annika Schanow (Iphofen)
-
Vincent Strobl (Prichsenstadt)
-
Marcel Schöpf (Dettelbach)
-
Lilian Laacke (Nenzenheim)
-
Florian Streng (Sommerach)
-
Ada Patriche (Rödelsee)
-
Antonia Kraiß (Nordheim)
-
Anna Winkler (Mainbernheim)
-
Teresa Heiden (Marktbreit)
-
Peter Säger (Nordheim)
-
Katharina Säger (Nordheim)
-
Andrea Gehlert (Markt Einersheim)
-
Sebastian Fuchs (Markt Einersheim)
-
Leopold Brachat (Iphofen)
-
Paul Schuster (Dettelbach)
-
Michael Matura (Biebelried)
-
Moritz Kraus (Biebelried)
-
Lukas Siegert (Schwarzach)
-
Juliana Lutz (Mainstockheim)
-
Joel Weissenberger (Buchbrunn)
-
Selina Taub (Buchbrunn)
-
Simon Taub (Buchbrunn)
-
Lisa Gaßner (Albertshofen)
-
Mia Bartsch (Etwashausen)
-
Michael Meier (Kitzingen)
-
Niklas Becker (Kitzingen)
-
Denis Hofmann (Kitzingen)
-
Tim Weigelt (Wiesentheid)
-
Matthias Lorey (Wiesentheid)
-
Miriam Kahl (Wiesenbronn)
-
Michael Krauß (Abtswind)
-
Fabian Obst (Geiselwind)
-
Markus Kroll (Sommerach)
-
Markus Pfaff (Sommerach)
-
Kilian Stöcklein (Sommerach)
-
Johanna Bäuerlein (Astheim)
-
Franz Scheller (Obervolkach)
-
Benedikt Braun (Fahr)
-
Maria Barthelme (Gaibach)
-
Lukas Beuerlein (Gaibach)
-
Savannah Riley (Escherndorf)
-
Silas Karst (Volkach)
-
Hannah Klüpfel (Volkach)
-
Philip Duran Wagner (Marktsteft)
