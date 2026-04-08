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Junge Philharmonie Würzburg: Frühlingskonzerte in der Hochschule für Musik

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Junge Philharmonie Würzburg: Frühlingskonzerte in der Hochschule für Musik
Foto: Julia Großmann
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WÜRZBURG – In den bayerischen Osterferien kommen erneut zahlreiche junge Musikerinnen und Musiker aus der Region zusammen, um unter der Leitung von Frédéric Tschumi ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu erarbeiten. Den Abschluss dieser intensiven Probenphase bilden zwei Konzerte der „Jungen Philharmonie Würzburg“ am 11. und 12. April 2026.

Das Programm stellt zwei herausragende Meisterwerke ihrer jeweiligen Epochen gegenüber. Im Zentrum des ersten Teils steht Wolfgang Amadeus Mozarts einziges Klarinettenkonzert. Das Soloinstrument wird von Jonas Kalin übernommen, der die für dieses Spätwerk typische Verbindung aus schlichter Eleganz und tiefer emotionaler Intensität zum Ausdruck bringt.

Tschaikowskis „Schicksalssinfonie“ als krönender Abschluss

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Nach der klassischen Leichtigkeit Mozarts folgt die monumentale 5. Sinfonie von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Das oft als „Schicksalssinfonie“ bezeichnete Werk gehört aufgrund seiner mitreißenden Melodik und kraftvollen Orchestrierung zu den populärsten Kompositionen der Romantik. Mit der vollen Besetzung der Jungen Philharmonie verspricht die Aufführung ein dynamisches und fesselndes Klangerlebnis im Großen Saal.

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Termine und Eintritt

Die Konzerte finden zu folgenden Zeiten in der Hochschule für Musik statt:

  • Samstag, 11. April 2026 um 19:00 Uhr

  • Sonntag, 12. April 2026 um 11:00 Uhr

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Da keine Kartenreservierung notwendig ist, wird den Besuchern empfohlen, rechtzeitig zu erscheinen.

Weitere Details zum Orchester und zum Programm sind auf der Website der Jungen Philharmonie Würzburg zu finden:

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.junge-philharmonie-wuerzburg.de%2F

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