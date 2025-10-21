Junge Union (JU) Haßfurt steht geschlossen hinter Bürgermeisterkandidat Michael Schlegelmilch
HASSFURT – Die Junge Union (JU) Haßfurt hat in ihrer Vorstandssitzung am 19. Oktober einstimmig beschlossen, den Bürgermeisterkandidaten Michael Schlegelmilch und die CSU Haßfurt bei der Kommunalwahl 2026 zu unterstützen. Die JU sieht sich als Stimme der jungen Generation und will deren Sichtweise aktiv in die Lokalpolitik einbringen.
Der JU-Vorsitzende Yannick Reuß kündigte einen Tag nach seinem 24. Geburtstag seine Kandidatur auf der CSU-Liste für den Haßfurter Stadtrat an. Sein Ziel ist es, die Anliegen junger Menschen in die kommunalpolitische Arbeit einzubringen.
„Wir wollen uns nicht nur beklagen, sondern aktiv mitgestalten, frischen Wind reinbringen und Verantwortung übernehmen“, so Yannick Reuß. Er ergänzte: „Wer sich vor Ort engagieren, mitreden und auch Gemeinschaft erleben möchte, ist bei uns herzlich willkommen“. Weiterhin betonte er: „Mir ist wichtig, dass junge Menschen gehört werden – ihre Ideen, ihre Sicht auf die Dinge, ihre Wünsche für unsere Stadt.“
Die JU sieht in Michael Schlegelmilch, der sich in der Sitzung persönlich vorstellte, den geeigneten Bürgermeisterkandidaten. Yannick Reuß fasste zusammen: „Unterstützung ist willkommen, damit wir als Junge Union Haßfurt und junge Generationen frischen Wind und neue Sichtweisen in den Stadtrat bringen können“. Er bekräftigte: „Ich will nicht nur reden, sondern anpacken. Haßfurt hat so viel Potenzial – wir müssen es nutzen.“
