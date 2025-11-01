Junge Union Schweinfurt schickt Niklas Uehlein an die Spitze der CSU Liste
SCHWEINFURT – Der Kreisverband der Jungen Union (JU) Schweinfurt-Stadt hat seinen Vorsitzenden Niklas Uehlein für einen Spitzenplatz auf der Stadtratsliste der Schweinfurter CSU nominiert. Die JU setzt damit ein Zeichen für einen jungen Kandidaten im Team von Oberbürgermeisterkandidat Oliver Schulte.
Der 25-jährige Niklas Uehlein ist Metzgermeister und steht nach eigenen Angaben für Bodenständigkeit, Handwerk und Mittelstand. Gleichzeitig bringt er durch sein Studium der Betriebswirtschaft wirtschaftliche Kompetenz und moderne Ideen mit.
Oberbürgermeisterkandidat Oliver Schulte betonte, Uehlein sei „tief im Schweinfurter Stadtleben verwurzelt“ und stehe für große Einsatzbereitschaft. Mit der Nominierung setze die CSU ein Signal für die Zukunft der Stadt.
Uehlein will sich als Stadtrat insbesondere für die Anliegen junger Menschen, des Handwerks und der Vereine einsetzen. Er nannte als Ziele eine lebendige Innenstadt, starke Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie ein attraktiveres Kultur- und Vereinsleben.
Die Nominierung soll zeigen, dass CSU und JU im Kommunalwahlkampf 2026 gemeinsam auftreten und auf engagierte Persönlichkeiten aus der Mitte der Stadtgesellschaft setzen.
