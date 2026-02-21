Junge Union Schweinfurt-Stadt feiert Erstwählerparty und landesweite Erfolge
SCHWEINFURT – Die Junge Union Schweinfurt-Stadt blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück und stimmte am 31. Januar 2026 bei einer Erstwählerparty im 9pointer junge Mitbürger auf die anstehende Kommunalwahl am 8. März ein. Neben dem Austausch über lokale Themen informierte der Kreisverband über bedeutende politische Durchbrüche auf Landesebene, die durch das Engagement Schweinfurter Mitglieder erzielt wurden.
Besonders hervorzuheben sind zwei Anträge von Maik Mann, die auf der Landesversammlung der JU Bayern einstimmig verabschiedet wurden: Die Forderung nach einer Abschaffung des Solidaritätszuschlags auf Kapitalerträge für Kleinanleger sowie ein bürokratiearmer „aktiver Bestandsschutz“ für Gebäudeersatzbauten. Letzterer wurde sogar auf dem CSU-Landesparteitag unter Teilnahme von Niklas Uehlein und Philipp Hüllmantel beschlossen und zur Umsetzung an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion überwiesen.
Zudem stärkt der Kreisverband seine personelle Präsenz auf Bezirks- und Landesebene, etwa durch die Wahl von Maik Mann zum Bezirksgeschäftsführer der JU Unterfranken und die Leitung des Landes-Arbeitskreises Landwirtschaft & Handwerk durch Niklas Uehlein. Diese Erfolge sollen nun Rückenwind für die Kommunalwahl geben und zeigen, dass die Anliegen der jungen Generation über die Stadtgrenzen hinaus Gehör finden.
