Junge Union verteilt Weihnachtsplätzchen an Alltagshelden

SCHWEINFURT-LAND – Während sich viele Menschen an Heiligabend im Kreis der Familie versammeln, gibt es zahlreiche Berufsgruppen, die an diesem Tag wichtige Arbeit leisten.

Die Junge Union Schweinfurt-Land drückt auch in diesem Jahr ihre Wertschätzung für diese Menschen aus – und das bereits zum achten Mal in Folge. Mit selbst gebackenen Plätzchen möchte die JU denjenigen, die an Weihnachten zugunsten der Gesellschaft arbeiten, eine kleine Freude bereiten.

„Wir möchten mit dieser Aktion unsere Dankbarkeit ausdrücken und den Menschen eine kleine Freude bereiten, auf die wir uns auch an Sonn- und Feiertagen das ganze Jahr über verlassen können“, erklärt die Vorsitzende der JU Schweinfurt-Land, Vanessa Schmidt. „Es ist uns wichtig, Wertschätzung für diese Berufe zu zeigen und zu verdeutlichen, dass der Einsatz für die Gesellschaft nicht unbemerkt bleibt.“

In diesem Jahr verteilte die Junge Union die Plätzchen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung „Haus am Sennfelder See“ in Sennfeld, an das Tierheim Schwebheim, an Tankstellen und im AWO Seniorenzentrum Schwebheim. Ein Zeichen der Anerkennung für all jene, die sich auch an den Feiertagen für das Wohl der Gesellschaft einsetzen.