Jungen Autofahrerin überschlägt sich mehrfach
ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstagabend hat sich auf der Kreisstraße KG 37 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine junge Autofahrerin mehrfach mit ihrem Wagen überschlagen hat. Die 19-jährige Nissan-Fahrerin kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon, musste jedoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Gegen 19:30 Uhr war die junge Frau auf der Verbindungsstraße von Oberthulba in Fahrtrichtung Elfershausen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug.
Überschlag nach Fahrfehler
Ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn war nach ersten Erkenntnissen eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Der Nissan geriet zunächst nach rechts in den Straßengraben, wo sich der Wagen infolge der Wucht des Aufpralls mehrfach überschlug. Das Fahrzeug kam schließlich schwer beschädigt abseits der Fahrbahn zum Stillstand.
Sachschaden und Bergung
Trotz der dramatischen Dynamik des Unfalls konnte sich die 19-Jährige mit leichten Verletzungen aus dem Wrack befreien. Der herbeigerufene Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und verbrachte die Fahrerin in eine nahegelegene Klinik.
An dem Nissan entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der von der Polizei auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der KG 37 kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.
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