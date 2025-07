Jungen im Freibad angesprochen – Polizei nimmt 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest – Ermittlungsverfahren eingeleitet

SCHWEINFURT – Samstagnachmittag hat ein 21-Jähriger eine Gruppe von vier Jungen offenbar sexuell motiviert angesprochen. Die Schweinfurter Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. Zu einem körperlichen Übergriff kam es nicht. Der Tatverdächtige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Dem Sachstand nach sprach der 21-Jährige im Gelände des Freibades in der Straße „An den Unteren Eichen“ die Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren an und zeigte hierbei sein nicht erigiertes Glied vor. Die Jungen reagierten richtig, entfernten sich umgehend und vertrauten sich Angehörigen an. Zu etwaigen körperlichen Berührungen kam es insofern nicht.

Die Angehörigen verständigten die Polizei. Beamte der Schweinfurter Polizei waren umgehend vor Ort und nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und kriminalpolizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Der Tatverdächtige, syrische Staatsangehörige muss sich nun in einem Strafverfahren u. a. wegen des Verdachts exhibitionistischer bzw. sexueller Belästigung verantworten.