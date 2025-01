Jungen Mann mit Waffe bedroht? – Polizei sucht Zeugen

KARSBACH, Lkr. Main-Spessart – In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:10 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf ein, dass ein junger Mann mit einer Schussverletzung an der Hand Hilfe benötigen würde. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 19-Jährigen, welcher oberflächlich keine größeren Verletzungen aufweisen konnte, zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

In seiner Vernehmung gab der junge Mann der Polizei gegenüber dann an, dass er sich auf einer Veranstaltung in Karsbach befunden habe. Nach Veranstaltungsende habe ein unbekannter Autofahrer vor ihm angehalten. Der Mann sprach ihn angeblich zunächst durch die Fahrzeugscheibe an, „ob er Stress suche“. Als er dies verneinte, sei der Fahrer ausgestiegen und habe mehrmals mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Anschließend sei der Mann mit seinem dunklen SUV mit Teilkennzeichen MKK-??? weggefahren.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Vorfall in der Nacht beobachtet haben. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die zu später Stunde im Umfeld der Veranstaltung Schussgeräusche wahrnahmen. Hinweise bitte unter Tel. 09351/97410.