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Junger BMW-Fahrer nach Tankbetrug auf der A71 festgenommen
MELLRICHSTADT, Landkreis Rhön-Grabfeld – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 19-jähriger Mann gestohlene Kennzeichen an seinem BMW angebracht, getankt und anschließend die Zeche geprellt.
Gegen 23:45 Uhr suchte der Tatverdächtige eine Tankstelle an der A71 im Bereich der Mellrichstädter Höhe auf. Dort tankte er Kraftstoff für über 100 Euro und flüchtete anschließend vom Gelände, ohne die Rechnung zu begleichen.
Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck konnte der 3er-BMW im Bereich Schweinfurt festgestellt und gestoppt werden. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht gegen den jungen Mann. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Tankbetrugs und Urkundenfälschung eingeleitet.
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