Junger Flügelspieler kommt aus Schweden zu den Mighty Dogs

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs setzen nach dem Abgang von Dylan Hood ein deutliches Ausrufezeichen in Richtung Offensive: Mit Ilya Zheltakov präsentieren die Schweinfurter einen technisch versierten, torgefährlichen Stürmer, der zur neuen Saison frischen Wind in den Angriff bringen soll.

Der 24-jährige Neuzugang stammt ursprünglich aus Russland, wird jedoch aufgrund seiner Ehe mit einer Lettin als Lette gewertet – ein Vorteil im Hinblick auf die Kontingentregelung.

Zheltakov bringt trotz seines noch jungen Alters bereits reichlich internationale Erfahrung mit. Über Stationen in Kanada, Osteuropa und zuletzt vier Jahren in der schwedischen Division 2 entwickelte er sich stetig weiter. Bei Söderhamn/Ljusne HC erzielte er in der vergangenen Saison beeindruckende 61 Scorerpunkte in 30 Spielen und war damit Topscorer seines Teams.

Zuvor hatte er in der kanadischen GMHL bei South Muskoka Shield bereits 61 Punkte in nur 24 Spielen gesammelt (Saison 2019/20). Nach einem kurzen Zwischenstopp in Osteuropa wechselte Zheltakov 2021 nach Schweden zu GSK Hockey, wo er 2022/23 30 Punkte in 37 Spielen verbuchte, bevor er in der abgelaufenen Spielzeit regelrecht explodierte.

Auch in Deutschland ist der Stürmer kein Unbekannter: Im letzten Jahr absolvierte er ein Try-Out bei den Höchstadt Alligators (Oberliga), bekam dort jedoch keinen Vertrag, da die Ausländerregelung keine weitere Verpflichtung zuließ.

Gerald Zettner, sportlicher Leiter der Mighty Dogs, ist überzeugt vom Potenzial des Neuzugangs:

„Mit Ilya stehen wir seit letzter Saison bereits in Kontakt. Mit ihm haben wir einen sehr ehrgeizigen jungen Stürmer verpflichtet, der sich in Deutschland behaupten möchte. Ilya gilt als sehr puck- und techniksicherer Spieler, der in der Offensive entscheidende Akzente setzen wird.“

Der 182 cm große und 85 kg schwere Flügelstürmer ist flexibel einsetzbar, kann beide Außenpositionen bekleiden und bringt neben einem ausgeprägten Torriecher auch Spielintelligenz mit.

Auch Trainer Semjon Bär ist voller Vorfreude:

„Ilya Zheltakov ist ein technisch sehr starker Spieler, der zudem auch gut skaten kann. Er hat den absoluten Willen, viel zu scoren. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur wir als Mannschaft, sondern auch unsere Fans sehr viel Spaß an ihm haben werden!“

Zheltakov wird künftig mit der Rückennummer 44 auflaufen – eine Zahl mit persönlicher Geschichte:

„Ich habe früher immer die 22 getragen. In Kanada war sie vergeben, also habe ich sie verdoppelt – und es hat funktioniert. Seitdem ist die 44 meine Nummer.“

Bereits im Herbst 2023 hatte Zheltakov erste Eindrücke von Schweinfurt gesammelt, als er mit Höchstadt trainierte – das Eisstadion war zu dieser Zeit in Schweinfurt geöffnet. Die Erinnerungen sind positiv geblieben:

„Ich habe Stadt, Stadion und auch Semjon und Sergej kennengelernt. Es hat sich sofort richtig angefühlt. Ich freue mich riesig auf die Saison!“

Sein Ziel ist klar: In den Playoffs weiterkommen und den Fans eine lange, erfolgreiche Saison schenken.

Das erste Pflichtspiel der Mighty Dogs findet am 12. September statt – ausgerechnet gegen Zheltakovs ehemaligen Try-Out-Club, die Höchstadt Alligators, im Icedome Schweinfurt. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.