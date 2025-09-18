Junger Mann unbelehrbar – Polizei greift durch – Rund 700 Euro Strafe
SCHWEINFURT – Nachdem die Polizei bei einem jungen Autofahrer eine Vielzahl an Mängeln festgestellt hatte, erlaubten die Beamten ihm noch eine einzige Fahrt nach Hause. Offenbar missachtete der 19-Jährige die Anweisung und wurde wenige Tage später erneut mit dem nicht verkehrstüchtigen Fahrzeug gestoppt. Das hat nun weitreichende Konsequenzen für den Fahranfänger.
Am Freitag gegen 19:30 Uhr stoppten Beamte der Schweinfurter Polizei einen grauen Mercedes, dessen 19-jähriger Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Der Mann ließ beim Abbiegen von der Maxbrücke in die Wehranlage absichtlich sein Heck ausbrechen und fuhr anschließend mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem PKW eine Vielzahl unerlaubter Veränderungen vorgenommen worden war und die Reifen stark abgefahren waren. Der Fahrer wurde belehrt und es wurde ihm eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt. Die Beamten gestatteten ihm noch eine letzte Fahrt nach Hause.
Diese Gutmütigkeit wurde jedoch missachtet. Am Dienstag gegen 08:00 Uhr hielten die Beamten den 19-Jährigen in der Goethestraße an der Ecke zur Moritz-Fischer-Straße an und stellten fest, dass die Mängel am Fahrzeug nicht behoben worden waren. Den Fahranfänger erwartet nun ein Bußgeld über 700 Euro und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Diese wird jetzt über die Auswirkungen auf seine Probezeit entscheiden.
