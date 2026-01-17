Junger Mann will in Niederwerrn Busscheibe einschlagen und setzt sich sogar ans Steuer – Ermittlungsverfahren eingeleitet
OBERWERRN – Ein massiv alkoholisierter 24-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in Oberwerrn für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er in einem Linienbus randaliert und sich anschließend ans Steuer gesetzt hatte. Der junge Mann fiel zunächst dadurch auf, dass er während der Fahrt einen Nothammer ergriff und damit drohte, eine Fensterscheibe einzuschlagen. Dank der schnellen Reaktion des 38-jährigen Busfahrers, der das Fahrzeug sofort stoppte und sicher verließ, konnte Schlimmeres verhindert werden.
Noch während der Busfahrer den Notruf absetzte, nutzte der Randalierer die Situation aus und setzte sich auf den Fahrersitz des Busses, flüchtete jedoch kurz darauf zu Fuß in Richtung des Stadtgebiets. Auf seiner wirren Flucht betrat er kurzzeitig ein Pfarrheim und versuchte im Anschluss, die Türen mehrerer geparkter Fahrzeuge zu öffnen. Zeugen meldeten den berauschten Mann daraufhin der Polizeiinspektion Schweinfurt, die ihn kurz darauf in der Nähe aufgreifen konnte.
Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und des verwirrten Zustands musste der 24-jährige Somalier die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen ihn wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet, das unter anderem versuchte Sachbeschädigung, den Versuch des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens sowie den Missbrauch von Notrufeinrichtungen umfasst. Zudem wird wegen versuchten Diebstahls in drei Fällen ermittelt, da er versucht hatte, in die geparkten Pkw einzudringen.
