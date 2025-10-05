Auto IU
Junger Motorradfahrer stürzt in Kurve
GAUKÖNIGSHOFEN – Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Staatsstraße 2270 zwischen Gaukönigshofen und Ochsenfurt ein Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad. Ein 16-jähriger Jugendlicher verlor in einer langgezogenen Linkskurve nach einem Bremsvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.
Der Jugendliche wurde leicht verletzt, unter anderem mit Verdacht auf einen Bruch des rechten Unterarms, und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Leichtkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Der junge Fahrer rutschte in Folge des Sturzes in den angrenzenden Straßengraben und kam dort zum Liegen.
Der Sachschaden am Leichtkraftrad ist so erheblich, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen wird.
