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Jungweinpräsentation zur Mandelblüte: Nordheim lädt zur großen Freiluft-Vinothek

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
Jungweinpräsentation zur Mandelblüte: Nordheim lädt zur großen Freiluft-Vinothek
Foto: 2fly4
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NORDHEIM AM MAIN IM LANDKREIS KITZINGEN – Am Samstag, den 28. März 2026, verwandelt sich die Hauptstraße in Nordheim in eine beeindruckende Open-Air-Vinothek. Unter dem Motto „Jungweinpräsentation zur Mandelblüte“ lädt der Touristikrat Nordheim von 14:00 bis 17:00 Uhr zu einem besonderen Winetasting ein, bei dem 24 lokale Winzerbetriebe die ersten Ergebnisse des neuen Jahrgangs sowie bewährte Klassiker vorstellen.

Für einen Pauschalbetrag von 15 Euro pro Person erhalten Besucher die Möglichkeit, aus einem Sortiment von insgesamt 120 verschiedenen Weinen zu wählen. Jeder der teilnehmenden Betriebe kredenzt fünf ausgewählte Weine, was eine einzigartige Gelegenheit bietet, die geschmackliche Vielfalt der Region an einem Ort zu erkunden und direkt mit den Erzeugern ins Gespräch zu kommen. Sollte das Wetter eine Durchführung im Freien nicht zulassen, wird die Veranstaltung kurzfristig in die Räumlichkeiten des Rathauses verlegt.

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Die Details zum Weinfest im Überblick:

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  • Termin: Samstag, 28.03.2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr.

  • Ort: Hauptstraße Nordheim (bei Regen im Rathaus).

  • Teilnahme: 15 Euro pro Person für die Verkostung von bis zu 120 Weinen.

  • Vielfalt: 24 Nordheimer Winzerbetriebe präsentieren je fünf Weine.

Teilnehmende Weingüter sind unter anderem:

Am Kreuzberg, Am Vögelein, Bäuerlein, Borst, Karl Braun, Manfred Braun, Waldemar Braun, Bunzelt, Michael Büttner, demeter-Weingut Christ, Christ-Ungemach, DIVINO eG, Glaser-Himmelstoß, Knoblach, Johannes Nickel, Reichert, bioland-Weingut Rothe, Rudloff, Roman Sauer, Stefan Sauer, Michael Schmitt, Roman Schneider, Wischer und das Öko-Weingut Rainer Zang.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Weinort finden Interessierte unter:

www.nordheim-main.de

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