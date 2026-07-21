Junior-Ingenieur-Akademie gibt Einblicke in die Welt des Bauens

SCHWEINFURT – Schülerinnen und Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums haben im Rahmen der Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) erneut spannende Einblicke in die Baubranche erhalten. Bei fünf praxisnahen Nachmittagen mit der Unternehmensgruppe Glöckle lernten die Jugendlichen verschiedene Bereiche kennen – von der Rohstoffgewinnung über die Baustellenplanung bis hin zu modernen Managementmethoden.

Zum Auftakt besuchten die Schülerinnen und Schüler die Glöckle-Baustoffwerke bei Grafenrheinfeld. Dort erfuhren sie, woher wichtige Rohstoffe wie Sand und Kies stammen, welche Anforderungen diese erfüllen müssen und wie sie für den Einsatz auf Baustellen aufbereitet werden. Bei einer Führung durch das Werk konnten die Jugendlichen die einzelnen Schritte der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung nachvollziehen.

Wie aus den gewonnenen Rohstoffen Beton entsteht, erfuhren die Teilnehmenden bei einem Besuch im Transportbetonwerk. Neben Einblicken in die Herstellung des Baustoffs konnten sie selbst praktisch tätig werden und eigene Betonfiguren gießen.

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Ein weiterer Programmpunkt führte die angehenden Nachwuchsingenieurinnen und -ingenieure auf die Baustelle des Schweinfurter Theaters. Dort standen nicht nur die Bauarbeiten selbst im Mittelpunkt, sondern auch die vielen Prozesse, die einem Bauprojekt vorausgehen – von der Akquise über Planung und Ausschreibung bis hin zur Bauleitung und Organisation des Bauablaufs.

Dass modernes Bauen auch durch effiziente Planung und Zusammenarbeit geprägt ist, zeigte der Termin zum Thema LEAN-Management. Mit praktischen Übungen und Modellen lernten die Jugendlichen, wie Bauprojekte strukturiert gesteuert werden und welche Bedeutung Kommunikation, Transparenz und genaue Planung für den Erfolg eines Projekts haben.

Zum Abschluss präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre im Laufe des Schuljahres entwickelten LEGO-Modelle und erläuterten die dahinterstehenden Konzepte. Zudem erhielten sie Informationen über die Möglichkeiten eines dualen Studiums bei Glöckle und damit über mögliche berufliche Perspektiven in der Baubranche.

„Bauen ist heute unglaublich vielfältig. Unsere Junior-Ingenieur-Akademie zeigt den Jugendlichen deshalb nicht nur Baustellen, sondern die gesamte Wertschöpfungskette dahinter – von den Rohstoffen über die Projektentwicklung bis hin zu modernen Managementmethoden“, erklärte Carolin Glöckle, geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensgruppe Glöckle. Sie zeigte sich erfreut über die Neugier und die Ideen der Schülerinnen und Schüler.

Auch die Schulleitung des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums betonte die Bedeutung der Kooperation. Schulleiterin OStDin Gabriele Seelmann verwies darauf, dass solche praxisnahen Einblicke nur durch starke Partner aus der Wirtschaft möglich seien. Das Semester Bauwesen der Junior-Ingenieur-Akademie sei ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen.

Die Unternehmensgruppe Glöckle engagiert sich bereits seit vielen Jahren als Projektpartner der Junior-Ingenieur-Akademie am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Ziel der Kooperation ist es, jungen Menschen technische Berufe näherzubringen und ihnen die vielfältigen Möglichkeiten der Baubranche praktisch zu zeigen.