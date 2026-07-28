Kabeldiebstahl aus Solarpark verursacht Schaden von rund 10.000 Euro

MARTINSHEIM, LKR. KITZINGEN – Unbekannte haben am vergangenen Wochenende aus einem Solarpark Kabel gestohlen und dabei einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Die Polizei Kitzingen bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen mehrere Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag auf das Gelände des Solarparks „Fuchsloch“ ein. Dort entwendeten sie die Kabel von fünf Wechselrichtern.

In der darauffolgenden Nacht kehrten die Unbekannten offenbar zurück und stahlen auch die Kabel von fünf weiteren Wechselrichtern. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.