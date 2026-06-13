Kabeldiebstahl im sechsstelligen Bereich: Kriminalpolizei sucht Zeugen
FRICKENHAUSEN AM MAIN (LKR. WÜRZBURG) – Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstag und Donnerstag eine Saugbaggeranlage an der Staatsstraße 2270 bestohlen. Die Beute umfasst etwa 600 Meter Starkstromkabel, wodurch ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstand.
Tathergang und Spurenlage
Die Diebe entwendeten die beiden zur Stromversorgung der Anlage benötigten Kabel von der Baustelle an der Staatsstraße 2270. Aufgrund der erheblichen Menge von 600 Metern Kabeln geht die Polizei davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug, wie einen Transporter oder einen Lkw, verwendet haben müssen.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Würzburg
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Die Ermittler suchen nach Antworten auf folgende Fragen:
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Wer hat im Zeitraum von Samstag bis Donnerstag verdächtige Personen im Bereich der Baustelle bemerkt?
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Wem ist ein Lkw oder Transporter an der aktuell gesperrten Straße aufgefallen?
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Wem sind Personen aufgefallen, die eine größere Menge an Kabeln transportiert haben?
Sachdienliche Hinweise werden dringend unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 entgegengenommen.
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