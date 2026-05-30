Kabelschachtsanierung in Schweinfurt: Geh- und Radweg an der Maxbrücke wird tageweise gesperrt
SCHWEINFURT – Autofahrer, Radler und Fußgänger müssen sich Anfang Juni auf Behinderungen im Bereich der Maxbrücke einstellen. Aufgrund von dringenden Sanierungsarbeiten an den Kabelschächten wird der Geh- und Radweg stadteinwärts für zwei Tage komplett gesperrt. Auch der Busverkehr ist von den Baumaßnahmen betroffen.
Die Sperrung betrifft den Zeitraum von Montag, 1. Juni, bis Dienstag, 2. Juni 2026.
Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer
Die Baustelle erstreckt sich auf den Abschnitt zwischen der Einmündung zu den Wehranlagen und der Treppenanlage zur Maininsel. Für die Verkehrsteilnehmer gelten folgende Ausweichregelungen:
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Fußgänger: Wer zu Fuß stadteinwärts unterwegs ist, wird gebeten, für die Dauer der Arbeiten auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg auszuweichen. Ein wichtiger Hinweis für Spaziergänger: Die Treppenanlage auf der Maininsel selbst ist von den Arbeiten nicht betroffen und bleibt ganz normal zugänglich.
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Radfahrer: Radler, die in Richtung Innenstadt fahren, können den gesperrten Weg ebenfalls nicht nutzen. Sie werden für die zweitägige Dauer der Maßnahme im Baustellenbereich sicher auf die reguläre Kfz-Fahrbahn umgeleitet.
Bushaltestelle „Wehranlagen“ vorübergehend außer Betrieb
Auch Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs müssen sich auf Änderungen einstellen. Da sich die Sanierungsarbeiten direkt im Einstiegsbereich befinden, muss die Bushaltestelle stadteinwärts auf Höhe der Wehranlagen an beiden Tagen komplett außer Betrieb genommen werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die umliegenden Haltestellen auszuweichen und die entsprechenden Aushänge der Verkehrsbetriebe zu beachten.
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