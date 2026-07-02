Kader-Update bei den „Schnüdeln“: Jason Prodanovic neu beim FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Während die Defensive mit der Verpflichtung des 25-jährigen Jason Prodanovic verstärkt wird, verlässt Nick Doktorczyk den Verein in Richtung FSV Frankfurt.
Verstärkung für die Außenbahn: Jason Prodanovic
Der 25-jährige Außenverteidiger Jason Prodanovic stößt zum Kader der Schnüdel. Der gebürtige Duisburger bringt reichlich Erfahrung mit: In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 73 Regionalliga-Partien für den KFC Uerdingen, Holstein Kiel II und den FC Augsburg II. Zuletzt feierte er mit dem VfR Aalen die Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg.
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Trainer-Einschätzung: Jan Gernlein lobt den Neuzugang als „flexiblen Flügelspieler“, der nicht nur durch seine Physis, sondern auch durch seinen Charakter überzeugt habe.
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Sportliches Profil: Kaderplaner Jürgen Hein hebt besonders die Beidfüßigkeit, den Speed sowie die vielseitige Einsetzbarkeit auf der rechten Seite hervor.
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Perspektive: Prodanovic selbst freut sich auf die neue Herausforderung und möchte gemeinsam mit den Schweinfurtern eine erfolgreiche Zukunft gestalten.
Abgang in der Defensive
Gleichzeitig verzeichnet der FC 05 einen Abgang: Nick Doktorczyk, der in der vergangenen Drittliga-Saison zum Kader zählte, wechselt zum Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt. Über die Details des Wechsels, inklusive der Ablösesumme, wurde Stillschweigen vereinbart. Kaderplaner Jürgen Hein bedankte sich bei Doktorczyk für dessen geleisteten Einsatz und wünschte ihm für den weiteren Karriereweg viel Erfolg.
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