Auto IU

Kader-Update bei den „Schnüdeln“: Jason Prodanovic neu beim FC Schweinfurt 05

3. Juli 2026Letztes Update 3. Juli 2026
Kader-Update bei den „Schnüdeln“: Jason Prodanovic neu beim FC Schweinfurt 05
Foto: Sabine Düll, 1. FC Schweinfurt 1905
A N Z E I G E
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Während die Defensive mit der Verpflichtung des 25-jährigen Jason Prodanovic verstärkt wird, verlässt Nick Doktorczyk den Verein in Richtung FSV Frankfurt.

Verstärkung für die Außenbahn: Jason Prodanovic

Der 25-jährige Außenverteidiger Jason Prodanovic stößt zum Kader der Schnüdel. Der gebürtige Duisburger bringt reichlich Erfahrung mit: In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 73 Regionalliga-Partien für den KFC Uerdingen, Holstein Kiel II und den FC Augsburg II. Zuletzt feierte er mit dem VfR Aalen die Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg.

Abgang in der Defensive

A N Z E I G E N
Doggenclub
Newsallianz

Gleichzeitig verzeichnet der FC 05 einen Abgang: Nick Doktorczyk, der in der vergangenen Drittliga-Saison zum Kader zählte, wechselt zum Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt. Über die Details des Wechsels, inklusive der Ablösesumme, wurde Stillschweigen vereinbart. Kaderplaner Jürgen Hein bedankte sich bei Doktorczyk für dessen geleisteten Einsatz und wünschte ihm für den weiteren Karriereweg viel Erfolg.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Juli 2026Letztes Update 3. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)