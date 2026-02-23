Auto IU

Kamera-Diebe und Unfallflucht – Gibt es Zeugen im Landkreis Rhön-Grabfeld?

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026
Kamera-Diebe und Unfallflucht – Gibt es Zeugen im Landkreis Rhön-Grabfeld?
Bild von Harry Stüber auf Pixabay
Sparkasse

HENDUNGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Aus dem Jagdgebiet rund um Hendungen wurde in der Zeit von Donnerstag bis Freitag eine Wildkamera im Wert von circa 60 Euro entwendet.

WILLMARS, LKR. RHÖN-GRABFELD. Die Seitenscheibe eines VW T5 wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr, bis Samstag, 09:00 Uhr, beschädigt. Das Fahrzeug war in der Nicolstraße geparkt worden.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

RIFFL: Obst und Gemüse in dekorativer Wellenform

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026

Mehr

Klimabündnis Schweinfurt setzt Zeichen: Mahnwache für Klima und Demokratie mit Fahrradsternfahrt

Klimabündnis Schweinfurt setzt Zeichen: Mahnwache für Klima und Demokratie mit Fahrradsternfahrt

23. Februar 2026
Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

23. Februar 2026
Graffiti-„Künstler“ und eine Unfallflucht im Raum Bad Kissingen

Graffiti-„Künstler“ und eine Unfallflucht im Raum Bad Kissingen

23. Februar 2026
Heizstrahler löst Brand aus – Bewohnerin leicht verletzt

Heizstrahler löst Brand aus – Bewohnerin leicht verletzt

23. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)