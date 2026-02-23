Kamera-Diebe und Unfallflucht – Gibt es Zeugen im Landkreis Rhön-Grabfeld?

HENDUNGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Aus dem Jagdgebiet rund um Hendungen wurde in der Zeit von Donnerstag bis Freitag eine Wildkamera im Wert von circa 60 Euro entwendet.

WILLMARS, LKR. RHÖN-GRABFELD. Die Seitenscheibe eines VW T5 wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr, bis Samstag, 09:00 Uhr, beschädigt. Das Fahrzeug war in der Nicolstraße geparkt worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.

