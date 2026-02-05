Kammermusik-Nachmittag in der Musikschule Volkach: Ensembles präsentieren ihr Können – Neue Plattform für musikalische Vielfalt
VOLKACH – Am Sonntag, den 8. Februar 2026, findet in der Musikschule Volkacher Mainschleife e.V. ab 14:00 Uhr das „Festival der Ensembles“ statt. Bei diesem Kammermusik-Nachmittag präsentieren 13 verschiedene Gruppen ein abwechslungsreiches Programm, gefolgt von einer feierlichen Urkundenverleihung um 15:30 Uhr.
Die teilnehmenden Ensembles erhalten ein fachkundiges Feedback von einer Jury, die Kriterien wie Klangqualität, Rhythmus und Zusammenspiel bewertet. Laut Musikschulleiterin Anna-Lena Souza Santana dient das Format als Plattform für musikalische Vielfalt und soll den Austausch sowie das gemeinsame Musizieren zwischen den Schülern fördern. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, und zum Abschluss der Urkundenübergabe werden ausgewählte Beiträge nochmals öffentlich aufgeführt.
