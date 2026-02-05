Kammermusik-Nachmittag in der Musikschule Volkach: Ensembles präsentieren ihr Können – Neue Plattform für musikalische Vielfalt

Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause

Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung