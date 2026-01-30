Kammerorchesterserenade in der Klinikkapelle
WÜRZBURG – Das Akademische Orchester der Universität Würzburg lädt am Freitag, den 6. Februar 2026, zu einer festlichen Kammerorchesterserenade in die Katholische Klinikkapelle des Universitätsklinikums (UKW) ein. Ab 20:00 Uhr präsentiert das Ensemble unter der Leitung von Markus Popp ein knapp einstündiges Programm mit Werken italienischer und englischer Meister. Damit erweitert das traditionsreiche Orchester sein kulturelles Engagement am Campus an der Josef-Schneider-Straße um ein neues, anspruchsvolles Konzertformat.
Den Auftakt des Abends bildet das Kontrabasskonzert Nr. 2 von Giovanni Bottesini, gefolgt vom bekannten Adagio g-Moll von Tomaso Albinoni sowie Giacomo Puccinis „Crisantemi“. Den krönenden Abschluss bildet Edward Elgars dreisätzige Streicherserenade op. 20. Ein besonderer Service wird den Patientinnen und Patienten des UKW geboten: Um ihnen trotz ihres Aufenthalts den Musikgenuss zu ermöglichen, wird die Serenade live über das Klinik-TV direkt in die Krankenzimmer übertragen.
Das bereits 1954 gegründete Akademische Orchester besteht vorwiegend aus Studierenden aller Fakultäten und fungiert weit über die Grenzen Frankens hinaus als kultureller Botschafter der Universität Würzburg. Neben großen symphonischen Werken widmet sich das Ensemble in kleineren Besetzungen regelmäßig der Kammermusik. Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Klinikkapelle ist frei, wobei das Orchester vor Ort um Spenden zur Unterstützung seiner Arbeit bittet.
