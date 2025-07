Kammersiegerehrung des Landkreises Bad Kissingen: die Besten aus Industrie und Handwerk

BAD KISSINGEN – Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Es ist ein lebenslanger Prozess, der uns ständig begleitet und weiterentwickelt.

Lernen ist die Grundlage für persönliches Wachstum, beruflichen Erfolg und geistige Erfüllung, sagte Landrat Thomas Bold im Rahmen der Feierlichkeiten für die diesjährigen Kammersiegerinnen und Kammersieger. In einer Welt, die sich ständig verändert, sei es wichtiger denn je, offen für neues Wissen und neue Erfahrungen zu sein. Lernen ermögliche es, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen und den eigenen Horizont zu erweitern. Bold gratulierte den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen auch im Namen seiner Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie des Kreistags und der anwesenden Bürgermeister.

Zusammen mit Eltern, Freunden, Verwandten und in Begleitung ihrer Ausbilderinnen und Ausbilder nahmen die jungen Frauen und Männer an der traditionellen Kammersiegerehrung des Landkreises teil. Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks wird seit 1951 ausgetragen. Teilnehmen dürfen in rund 150 Handwerksberufen die Auszubildenden, die ihre Gesellenprüfung im vorangegangenen Ausbildungsjahr als Klassenbeste abgeschlossen haben. Die besten Kammersiegerinnen und -sieger dürfen sich anschließend auf Landes- und Bundesebene mit den Jahrgangsbesten aus ganz Deutschland messen. Auch die Industrie- und Handelskammer lässt in knapp 250 Ausbildungsberufen die besten Absolventinnen und Absolventen zum Wettbewerb antreten.

Der Weg zum Erfolg beginne für viele bereits mit der Wahl eines passenden Ausbildungsberufs und eines geeigneten Betriebs. Interessierte könnten dabei auch auf die Unterstützung des Landkreises bauen. Neben der Jobmesse und den Berufsinformationstagen gibt der Landkreis jährlich eine aktualisierte Version des Ausbildungskompasses als Broschüre heraus. Die Ausbildung sei ein wichtiger Schritt im Leben eines jeden Menschen, betonte Bold. Sie bilde die Grundlage für eine erfolgreiche Karriere und eröffne die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten und Talente zu entfalten.

Die investierte Zeit in die Ausbildung werde sich für die Kammersiegerinnen und -sieger sowie die Platzierten auszahlen, zeigte sich der Landrat überzeugt. Handel und Handwerk seien kontinuierlich auf der Suche nach gut qualifizierten und motivierten Fachkräften. Die Preisträgerinnen und Preisträger hätten damit beste Chancen auf eine sinnstiftende Tätigkeit und eine erfolgreiche berufliche Laufbahn. Angesichts der weltweiten Krisen gab Bold den jungen Menschen mit auf den Weg, dass jede persönliche Entwicklung meist mit einer Herausforderung beginne. Wer Schwierigkeiten als Chancen begreife, könne Türen öffnen, die vorher verschlossen schienen. Es sei eine Einladung, mutig zu sein, Neues auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen.

Landrat Thomas Bold begrüßte auch die Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe und unterstrich deren entscheidende Rolle für den Erfolg der Auszubildenden. Ohne deren Engagement und Unterstützung wären die erzielten Leistungen nicht möglich gewesen. Die Auszeichnungen seien daher nicht nur ein Zeichen der Anerkennung für die Absolventinnen und Absolventen, sondern auch für die Ausbildenden und Lehrkräfte.

Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Unternehmen ausgezeichnet: Die Firma Bruxsafol Folien GmbH aus Hammelburg erhielt 2024 den Exportpreis Bayern in der Kategorie Handel. Mit ihrem lösungsorientierten Ansatz, den sie augenzwinkernd mit dem Slogan „Es gibt kein Problem, dass man nicht mit Folie lösen kann“ umschreibt, ist das Unternehmen seit über 45 Jahren erfolgreich. Es hat sich auf Flachglas- und Autofolien spezialisiert und agiert weltweit.

Die Kammersiegerinnen und Kammersieger 2024:

Kira Seufert, Automobilkauffrau, Schuler + Eisner GmbH & Co. KG, Werneck (HWK)

Anita Sergujenko, Restaurantfachfrau, Sylvie Marschall, Bad Neustadt a. d. Saale (IHK)

Niclas Wehner, Straßenwärter, Die Autobahn GmbH des Bundes, Würzburg (IHK)

Christian Nikolai, Elektroniker für Betriebstechnik, Stadtwerke Bad Brückenau (IHK)

Leo Renninger, Trockenbaumonteur, Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg, Dettelbach (IHK)

Elias Zehe, Betonfertigteilbauer, Anton Schick GmbH, Bad Kissingen (IHK)

Luis Wenzel, Maurer, Otto Heil GmbH & Co. KG, Oerlenbach (IHK)

Jonah Hollmeyer, Maschinen- und Anlagenführer, Finstral GmbH, Gochsheim (IHK)

Anna Heger, Sport- und Fitnesskauffrau, Heiligenfeld Kliniken GmbH, Bad Kissingen (IHK)

Jakob Försch, Mechatroniker, Bosch Rexroth AG, Lohr a. Main (IHK)

Christian Stenzel, Anlagenmechaniker, Stadtwerke Bad Kissingen GmbH (2. Platz, IHK)

Lara Henning, Berufskraftfahrerin, Pabst Transport GmbH & Co. KG, Gochsheim (2. Platz, IHK)

Caroline Scheibel, Buchhändlerin, Buchhandlung Rupprecht GmbH, Gochsheim (2. Platz, IHK)

Paul Mann, Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt (3. Platz, IHK)

Cedric Gleichmann, Werkzeugmechaniker, ZF Friedrichshafen AG (3. Platz, IHK)

Ausgezeichnetes Unternehmen:

Bruxsafol Folien GmbH, Hammelburg – Exportpreis Bayern 2024.