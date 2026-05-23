Kampf dem Kopfschmerz: Uniklinikum Würzburg sucht Teilnehmende für innovative Migräne-Studie
WÜRZBURG / MÜNCHEN – Ständige Kopfschmerzattacken, Lichtempfindlichkeit und Übelkeit: Migräne schränkt den Alltag von Millionen Betroffenen massiv ein. Um die Versorgung von Erkrankten spürbar zu verbessern, setzt das neue Forschungsprojekt „MIGRA-MD“ auf eine Kombination aus fachärztlicher Betreuung und digitalen Helfern. Die Schmerzambulanz des Uniklinikums Würzburg (UKW) ist wichtiger Partner dieser Multicenterstudie und sucht ab sofort nach erwachsenen Patientinnen und Patienten, die aktiv an dem Programm teilnehmen möchten.
Das Projekt trägt den vollen Namen „MIGRA-MD – Strukturierte fachärztliche Migräneversorgung – multimodal und digital“. Die Leiterin der Würzburger Schmerzambulanz, Dr. Gudrun Kindl, erklärt den Ansatz:
„Ziel des Vorhabens ist es, bestehende Lücken in der Migräneversorgung mit digitalen Anwendungen, Schulungs- und Informationsangeboten sowie klaren, leitliniengerechten Therapiepfaden gezielt zu schließen und damit die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu erhöhen.“
Wer kann an der Studie teilnehmen?
Das Forschungsprojekt richtet sich an Männer und Frauen, die unter spürbarer Migräne leiden und bestimmte Kriterien erfüllen. Gesucht werden:
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Erwachsene (ab 18 Jahren), die gesetzlich krankenversichert sind.
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Personen, die regelmäßig unter 4 bis 25 Kopfschmerztagen pro Monat leiden.
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Patienten, die in der Vergangenheit maximal zwei medikamentöse Versuche zur Migräneprophylaxe ohne dauerhaften Erfolg ausprobiert haben.
Der Ablauf: Fachärzte, App-Dokumentation und Online-Wissen
Die Teilnahme erstreckt sich über einen festen Zeitraum und kombiniert die klassische Medizin vor Ort mit modernen E-Health-Angeboten:
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Medizinische Termine: Die Teilnehmenden nehmen insgesamt drei strukturierte Behandlungstermine bei speziell geschulten Fachärzten wahr – beispielsweise direkt in der Schmerzambulanz des UKW in Würzburg.
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Digitale Dokumentation: Über eine Smartphone-App sowie einen standardisierten Kopfschmerzfragebogen halten die Patienten ihre Schmerztage und Symptome fest.
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Wissensplattform & Vorbeugung: Begleitend erhalten die Probanden Zugriff auf die Online-Plattform „MIGRA-MD Wissen“. Dort stehen kurze Info-Videos und Audios zu den Ursachen und Verstärkern von Migräne bereit. Zudem gibt es praktische Anleitungen zur nicht-medikamentösen Vorbeugung, wie etwa gezielte Entspannungsverfahren, Stressreduktion und Bewegungstherapie.
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Interaktive Webinare: In regelmäßigen Live-Webinaren vermitteln Kopfschmerz-Experten medizinisches Hintergrundwissen; Patienten können dort auch direkt ihre Fragen stellen.
Hintergrund und Anmeldung
Das Projekt „MIGRA-MD“ wird federführend vom renommierten LMU Klinikum München und der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V. (DMKG) koordiniert. Gefördert wird die wissenschaftliche Untersuchung durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).
So machen Sie mit:
Interessierte Migränepatienten können sich über die zentrale Online-Plattform der Studie informieren und direkt anmelden unter:
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