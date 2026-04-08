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Kanalbauarbeiten in Hausen: Vollsperrung der Hausener Straße

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Kanalbauarbeiten in Hausen: Vollsperrung der Hausener Straße
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Seit dem gestrigen Dienstag, den 7. April, ist die Hausener Straße im Stadtteil Hausen aufgrund von Bauarbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Auf Höhe der Hausnummer 1a wird ein neuer Kanalhausanschluss hergestellt, was eine umfassende Änderung der Verkehrsführung bis voraussichtlich Freitag, den 17. April, erforderlich macht.

Die Stadtverwaltung hat für die Dauer der Maßnahme eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Nüdlingen unterwegs sind, werden über die Route Am Rodweg – Kreuzweg – Nüdlinger Straße geleitet.

Änderungen in der Hinteren Gasse

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Um den Verkehrsfluss während der Bauphase zu gewährleisten, ergeben sich auch Anpassungen in den angrenzenden Straßen. In der Hinteren Gasse entfallen vorübergehend sämtliche Parkflächen. Zudem wird die dortige Einbahnstraßenregelung für den Zeitraum der Arbeiten aufgehoben, um die Erreichbarkeit zu verbessern.

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Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die geänderte Beschilderung zu beachten und den betroffenen Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.

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