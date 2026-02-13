Kanaluntersuchungen in Bad Kissingen: Zeitweise Parkverbote erforderlich

BAD KISSINGEN – Ab Mittwoch, den 18. Februar, führt die Stadt in der Kapellenstraße umfangreiche Kanalreinigungsarbeiten sowie TV-Inspektionen der Kanalisation durch. Die Maßnahmen erstrecken sich von Hausnummer 37 stadteinwärts bis zum Liebfrauensee und dauern voraussichtlich bis zum 4. März an.

Damit der Verkehrsfluss während der dreiwöchigen Arbeiten nicht zum Erliegen kommt, wird auf den vorhandenen Parkflächen in diesem Bereich ein absolutes Haltverbot erlassen. Bitte stelle dich darauf ein, dass es im betroffenen Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.