Auto IU

Kanaluntersuchungen in Bad Kissingen: Zeitweise Parkverbote erforderlich

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Kanaluntersuchungen in Bad Kissingen: Zeitweise Parkverbote erforderlich
Bild von David Keller auf Pixabay
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Ab Mittwoch, den 18. Februar, führt die Stadt in der Kapellenstraße umfangreiche Kanalreinigungsarbeiten sowie TV-Inspektionen der Kanalisation durch. Die Maßnahmen erstrecken sich von Hausnummer 37 stadteinwärts bis zum Liebfrauensee und dauern voraussichtlich bis zum 4. März an.

Damit der Verkehrsfluss während der dreiwöchigen Arbeiten nicht zum Erliegen kommt, wird auf den vorhandenen Parkflächen in diesem Bereich ein absolutes Haltverbot erlassen. Bitte stelle dich darauf ein, dass es im betroffenen Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026

Mehr

Faschingsdienstag bleibt das Rathaus Würzburg geschlossen – mit Ausnahme von Wahlamt und Briefwahlausgabestelle

Faschingsdienstag bleibt das Rathaus Würzburg geschlossen – mit Ausnahme von Wahlamt und Briefwahlausgabestelle

13. Februar 2026
Gespann deutlich überladen: Uneinsichtiger Fahrer gleich doppelt bestraft

Gespann deutlich überladen: Uneinsichtiger Fahrer gleich doppelt bestraft

13. Februar 2026
Mercedes gerät in Gegenverkehr – Frontalzusammenstoß auf B19 – Zwei Personen schwer verletzt

Mercedes gerät in Gegenverkehr – Frontalzusammenstoß auf B19 – Zwei Personen schwer verletzt

13. Februar 2026
ACHTUNG: Fährbetrieb in Wipfeld wegen Hochwasser vorübergehend eingestellt

ACHTUNG: Fährbetrieb in Wipfeld wegen Hochwasser vorübergehend eingestellt

13. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)