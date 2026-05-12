Auto IU

Kantersieg im Allgäu: Schweinfurter U19 überrollt den FC Memmingen mit 6:1

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Kantersieg im Allgäu: Schweinfurter U19 überrollt den FC Memmingen mit 6:1
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

MEMMINGEN / SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 schwimmt in der Bayernliga weiter auf einer Erfolgswelle. Mit einem fulminanten 6:1-Auswärtserfolg beim FC Memmingen feierten die „Jungschnüdel“ ihren höchsten Saisonsieg und unterstrichen ihre beeindruckende Form der Rückrunde.

Der Spielverlauf glich einem regelrechten Blitzstart: Kaum war die Partie angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz der Gastgeber. Luca Geiger brachte die Schweinfurter mit 1:0 in Führung, noch bevor die Memminger überhaupt eine Ballberührung verzeichnen konnten. In der Folge blieben die Gäste am Drücker: Torjäger Tim Gensichen und Nuno Mützel sorgten mit ihren Treffern für eine komfortable und hochverdiente 3:0-Pausenführung.

Gala-Auftritt von Tim Gensichen

Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Jungschnüdel keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Besonders im Fokus stand erneut Tim Gensichen: Er erzielte drei weitere Treffer und schnürte damit seinen zweiten Viererpack in Folge – eine außergewöhnliche Quote für den Torjäger. Selbst der zwischenzeitliche Ehrentreffer der Memminger zum 1:4 konnte den Spielfluss der Unterfranken nicht stoppen, die das Ergebnis postwendend auf 6:1 hochschraubten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Finale um Platz zwei am kommenden Sonntag

Die Statistik der Rückrunde liest sich wie die eines Meisters: Zehn Siege aus elf Spielen stehen für die Schweinfurter zu Buche. Durch diesen Erfolg hat es die Mannschaft nun am kommenden Sonntag im letzten Saisonspiel selbst in der Hand. Im heimischen Stadion geht es gegen den Gegner Kahn darum, den starken zweiten Tabellenplatz endgültig abzusichern und die Spielzeit krönend abzuschließen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026

Mehr

Musikalischer Brückenschlag: Schloss Zeilitzheim lädt zu „Kultur in alten Mauern“ ein

Musikalischer Brückenschlag: Schloss Zeilitzheim lädt zu „Kultur in alten Mauern“ ein

12. Mai 2026
Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 40-Jähriger attackiert Bundespolizisten

Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 40-Jähriger attackiert Bundespolizisten

12. Mai 2026
Sommer-Highlights 2026 in Bad Kissingen: Jubiläen, Historie und Open-Air-Stars

Sommer-Highlights 2026 in Bad Kissingen: Jubiläen, Historie und Open-Air-Stars

12. Mai 2026
Bad Kissingen macht wieder vor wie’s geht: „Bun & Fish“ am Marktplatz

Bad Kissingen macht wieder vor wie’s geht: „Bun & Fish“ am Marktplatz

12. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)