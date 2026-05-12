Kantersieg im Allgäu: Schweinfurter U19 überrollt den FC Memmingen mit 6:1
MEMMINGEN / SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 schwimmt in der Bayernliga weiter auf einer Erfolgswelle. Mit einem fulminanten 6:1-Auswärtserfolg beim FC Memmingen feierten die „Jungschnüdel“ ihren höchsten Saisonsieg und unterstrichen ihre beeindruckende Form der Rückrunde.
Der Spielverlauf glich einem regelrechten Blitzstart: Kaum war die Partie angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz der Gastgeber. Luca Geiger brachte die Schweinfurter mit 1:0 in Führung, noch bevor die Memminger überhaupt eine Ballberührung verzeichnen konnten. In der Folge blieben die Gäste am Drücker: Torjäger Tim Gensichen und Nuno Mützel sorgten mit ihren Treffern für eine komfortable und hochverdiente 3:0-Pausenführung.
Gala-Auftritt von Tim Gensichen
Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Jungschnüdel keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Besonders im Fokus stand erneut Tim Gensichen: Er erzielte drei weitere Treffer und schnürte damit seinen zweiten Viererpack in Folge – eine außergewöhnliche Quote für den Torjäger. Selbst der zwischenzeitliche Ehrentreffer der Memminger zum 1:4 konnte den Spielfluss der Unterfranken nicht stoppen, die das Ergebnis postwendend auf 6:1 hochschraubten.
Finale um Platz zwei am kommenden Sonntag
Die Statistik der Rückrunde liest sich wie die eines Meisters: Zehn Siege aus elf Spielen stehen für die Schweinfurter zu Buche. Durch diesen Erfolg hat es die Mannschaft nun am kommenden Sonntag im letzten Saisonspiel selbst in der Hand. Im heimischen Stadion geht es gegen den Gegner Kahn darum, den starken zweiten Tabellenplatz endgültig abzusichern und die Spielzeit krönend abzuschließen.
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