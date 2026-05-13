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Kantersieg im Allgäu: Schweinfurter U19 überrollt den FC Memmingen mit 6:1

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Kantersieg im Allgäu: Schweinfurter U19 überrollt den FC Memmingen mit 6:1
Symbolfoto: 2fly4
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MEMMINGEN / SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 schwimmt in der Bayernliga weiter auf einer Erfolgswelle. Mit einem fulminanten 6:1-Auswärtserfolg beim FC Memmingen feierten die „Jungschnüdel“ ihren höchsten Saisonsieg und unterstrichen ihre beeindruckende Form der Rückrunde.

Der Spielverlauf glich einem regelrechten Blitzstart: Kaum war die Partie angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz der Gastgeber. Luca Geiger brachte die Schweinfurter mit 1:0 in Führung, noch bevor die Memminger überhaupt eine Ballberührung verzeichnen konnten. In der Folge blieben die Gäste am Drücker: Torjäger Tim Gensichen und Nuno Mützel sorgten mit ihren Treffern für eine komfortable und hochverdiente 3:0-Pausenführung.

Gala-Auftritt von Tim Gensichen

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Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Jungschnüdel keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Besonders im Fokus stand erneut Tim Gensichen: Er erzielte drei weitere Treffer und schnürte damit seinen zweiten Viererpack in Folge – eine außergewöhnliche Quote für den Torjäger. Selbst der zwischenzeitliche Ehrentreffer der Memminger zum 1:4 konnte den Spielfluss der Unterfranken nicht stoppen, die das Ergebnis postwendend auf 6:1 hochschraubten.

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