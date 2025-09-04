Kanu beschädigt und dann von der Unfallstelle geflohen
LOHR – Eine Verkehrsunfallflucht mit ungewöhnlichem Sachschaden wurde der Polizei in Lohr angezeigt. Bereits am Montagnachmittag, dem 25. August 2025, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Kanu, das auf dem Dach eines Autos befestigt war, beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.200 Euro. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Der Vorfall ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Rechtenbacher Straße. Der Geschädigte hatte seinen weißen Seat dort abgestellt, auf dessen Dach sich das Kanu befand. Er bemerkte den Schaden erst später bei einer Sportveranstaltung, zu der er nach dem Einkauf fuhr. Das Kanu erlitt einen Totalschaden.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall auf dem Kundenparkplatz beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!