Karate-Rheinshiai: Gold und Silber für die TG
NÜRBURGRING / SCHWEINFURT – Die Karatekas der TG Schweinfurt haben beim international renommierten Rheinshiai in der Ringarena am Nürburgring herausragende Platzierungen erzielt. Daniel Eckerdt sicherte sich im Teilnehmerfeld von 1.200 Athleten aus 24 Nationen die Goldmedaille, während Hanna Rostiahai die Silbermedaille gewann. Das weltweit größte Round-Robin-Turnier bot den Sportlern durch den Jeder-gegen-Jeden-Modus eine ideale Bühne, um sich auf hohem internationalem Niveau zu beweisen.
Daniel Eckerdt, der erst kürzlich in den Jugendbundeskader U16 berufen wurde, dominierte seine Gewichtsklasse mit 30 Startern aus acht Nationen. Er überstand die Vorrunde ohne einen einzigen Gegentreffer und setzte sich in der K.-o.-Phase gegen Konkurrenten aus Nordrhein-Westfalen und Berlin durch. Im Finale bezwang er schließlich den Österreicher Julian Spiegel und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr.
In der Leistungsklasse der Aktiven (+68 kg) sicherte sich Hanna Rostiahai nach einem deutlichen 6:2-Sieg gegen die Belgierin Pauline Marchand den zweiten Platz. Das entscheidende Duell gegen Lena Wolz verlief taktisch geprägt und endete mit einer knappen 1:3-Niederlage für die Schweinfurterin. Trainer Thomas Zatloukal zeigte sich mit der Frühform seiner Schützlinge zufrieden und sieht in den Medaillenerfolgen eine motivierende Basis für die kommenden nationalen und internationalen Wettkämpfe der Saison.
