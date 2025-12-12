Auto IU

Karate-Team der TG feiert 12 Medaillen bei Mittelfränkischer Meisterschaft

12. Dezember 2025Letztes Update 12. Dezember 2025
Foto: Christian Landgraf
SCHWEINFURT – Die Karate-Abteilung der TG Schweinfurt präsentierte sich bei der bayernweit offenen mittelfränkischen Bezirksmeisterschaft in Herzogenaurach in Topform und sicherte sich insgesamt sechs Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaillen. Mit zwölf Podiumsplätzen erreichte die TG Schweinfurt den dritten Platz im Medaillenspiegel unter knapp 30 teilnehmenden Vereinen.

Zwölf Sportlerinnen und Sportler der TG Schweinfurt nahmen an dem Turnier teil und erzielten Erfolge in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen von der U10 bis zur Ü35.

Die Goldmedaillengewinner der TG Schweinfurt

Name Kategorie Erfolg
Jingni Li Kinder U10 bis 30 Kilogramm Gold
Leo Tille Schüler U12 über 38 Kilogramm Gold
Anastasia Just Juniorinnen U18 Gold (Kata)
Astrid Wiegand (Kategorie nicht näher bezeichnet) Gold (Finalsieg gegen Lena Goldes/Bamberg)
Hanna Rostiahai (Kategorie nicht näher bezeichnet) Gold
Patrick Janson Ü35 bis 80 Kilogramm Gold

Weitere Podestplatzierungen

Name Kategorie Erfolg
Rawan Khaled U21 Damen / Leistungsklasse Silber / Bronze
Patrick Janson Leistungsklasse Bronze
Anastasia Just Juniorinnen U18 Bronze (Kumite)
Rudy Xing Schüler U12 unter 38 Kilogramm Bronze
Nura Amiri U16 über 61 Kilogramm Bronze

Trainer Thomas Zatloukal fasste das Event als „Ein rundum gelungener Abschluss des Wettkampfjahres“ zusammen. Abteilungsleiter Martin Schleyer lobte die ausgezeichnete Stimmung im Team. Nach einer kurzen Pause bereitet sich die Abteilung bereits auf die nächsten Turniere im Januar vor.

