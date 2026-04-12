Karate: TG Schweinfurt wird offizieller Bayern-Stützpunkt für Kumite
SCHWEINFURT – Die Turngemeinde Schweinfurt ist seit diesem Jahr offizieller Stützpunkt des Bayerischen Karate Bundes (BKB). Mit dem Fokus auf die Disziplin Kumite (Freikampf) erweitert der Verband damit sein Leistungsangebot in Nordbayern und schafft eine neue Anlaufstelle für den Landeskader sowie regionale Talente.
Die Ernennung zum Stützpunkt unterstreicht die sportliche Bedeutung der Region für den Karatesport. Neben den Standorten in Forchheim und Fürth soll Schweinfurt künftig als zentraler Knotenpunkt für leistungsorientiertes Training in Franken dienen.
Erfahrener Trainer aus den eigenen Reihen
Die Leitung des Stützpunkts hat Ende März Thomas Zatloukal übernommen. Der gebürtige Schweinfurter ist im Wettkampfbereich kein Unbekannter: Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und der bereits engen Zusammenarbeit mit dem Landeskader wurde er gezielt für diese Aufgabe vorgeschlagen.
Das Training orientiert sich strikt am Regelwerk der World Karate Federation (WKF) und setzt Schwerpunkte auf:
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Schnelligkeit: Förderung schneller Entscheidungsfindungen im Kampf.
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Präzision: Verfeinerung technischer Abläufe.
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Taktik: Schulung des taktischen Verhaltens auf der Matte.
Erfolgreicher Auftakt trotz technischer Hürden
Die erste Trainingseinheit musste unter erschwerten Bedingungen stattfinden, da ein Heizungsschaden die Nutzung der ursprünglich vorgesehenen Halle verhinderte. Dank zahlreicher Helfer konnte das Training jedoch kurzfristig in die Ballspielhalle der TG Schweinfurt verlegt werden.
Insgesamt 16 ambitionierte Sportlerinnen und Sportler aus ganz Franken nahmen am ersten Termin teil. Während das Angebot primär auf Mitglieder des Landeskaders zugeschnitten ist, steht es ausdrücklich auch fortgeschrittenen Karateka mit hohem Wettkampfniveau offen, die neue Impulse für ihre Entwicklung suchen.
Ausblick auf das nächste Training
Der neue Stützpunkt wird seinen Betrieb regelmäßig fortsetzen. Das nächste Training bei der TG Schweinfurt ist bereits für Juni geplant. Dann haben wettkampforientierte Karateka aus der Region erneut die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung an ihren Fähigkeiten zu feilen.
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