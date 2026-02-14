Auto IU

Karate trifft Korbball: TG-Mädchen stärken ihr Selbstvertrauen

14. Februar 2026Letztes Update 14. Februar 2026
    Foto: Thomas Zatloukal
    Foto: Thomas Zatloukal
    Foto: Thomas Zatloukal
    Kursleiter Martin Schleyer (links), Kerstin Katzenberger (Korbball, 2.v.l.) und Thomas Zatloukal (Karate-Abt., rechts). - Foto: Julia Strauch
    Sparkasse

    SCHWEINFURT – Die Karate- und die Korbballabteilung der TG Schweinfurt haben kürzlich gemeinsame Sache gemacht, um junge Sportlerinnen im Alter von 8 bis 10 Jahren in Sachen Gewaltprävention und Selbstbehauptung zu schulen. In einer erfolgreichen Kooperation lernten die Mädchen praxisnah, wie sie Gefahren frühzeitig erkennen und selbstbewusst Grenzen setzen können.

    Unter der Leitung der vereinsinternen Trainer Martin Schleyer und Thomas Zatloukal übten die Teilnehmerinnen den gezielten Einsatz ihrer Stimme, eine sichere Körpersprache sowie einfache Befreiungstechniken. Ein besonderer Dank der Organisatoren gilt dabei der Korbballabteilung um Julia Strauch und Trainerin Kerstin Katzenberger, welche die Initiative maßgeblich unterstützten.

    LOS
    Labus Long-Covid

    Das Projekt war so erfolgreich, dass die Mädchen die Halle mit deutlich gestärktem Selbstbewusstsein verließen. Aufgrund dieser positiven Resonanz plant die TG Schweinfurt nun, den Kurs künftig als festen Bestandteil in ihr sportübergreifendes Angebot aufzunehmen, um weiterhin die Persönlichkeitsentwicklung ihrer jungen Mitglieder zu fördern.

    Das könnte Dich auch interessieren:

    Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

    Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

    Mehr
    Naturfreundehaus
    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
    Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

    14. Februar 2026Letztes Update 14. Februar 2026

    Mehr

    Zeugin beobachtet Unfallflucht: 85-jährige Verursacherin schnell ermittelt

    Zeugin beobachtet Unfallflucht: 85-jährige Verursacherin schnell ermittelt

    14. Februar 2026
    ACHTUNG: Vollsperrung der HAS 46: Baumfällarbeiten zwischen Goßmannsdorf und der B 303

    ACHTUNG: Vollsperrung der HAS 46: Baumfällarbeiten zwischen Goßmannsdorf und der B 303

    14. Februar 2026
    Bayerischer Engagiert-Preis 2026: Jetzt für das Ehrenamt bewerben

    Bayerischer Engagiert-Preis 2026: Jetzt für das Ehrenamt bewerben

    14. Februar 2026
    „Ein Licht kam in die Welt“ für den guten Zweck: Erlös der Besinnlichen Weihnacht für die Tafel in Gerolzhofen

    „Ein Licht kam in die Welt“ für den guten Zweck: Erlös der Besinnlichen Weihnacht für die Tafel in Gerolzhofen

    14. Februar 2026
    Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)