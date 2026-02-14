Karate trifft Korbball: TG-Mädchen stärken ihr Selbstvertrauen

SCHWEINFURT – Die Karate- und die Korbballabteilung der TG Schweinfurt haben kürzlich gemeinsame Sache gemacht, um junge Sportlerinnen im Alter von 8 bis 10 Jahren in Sachen Gewaltprävention und Selbstbehauptung zu schulen. In einer erfolgreichen Kooperation lernten die Mädchen praxisnah, wie sie Gefahren frühzeitig erkennen und selbstbewusst Grenzen setzen können.

Unter der Leitung der vereinsinternen Trainer Martin Schleyer und Thomas Zatloukal übten die Teilnehmerinnen den gezielten Einsatz ihrer Stimme, eine sichere Körpersprache sowie einfache Befreiungstechniken. Ein besonderer Dank der Organisatoren gilt dabei der Korbballabteilung um Julia Strauch und Trainerin Kerstin Katzenberger, welche die Initiative maßgeblich unterstützten.

Das Projekt war so erfolgreich, dass die Mädchen die Halle mit deutlich gestärktem Selbstbewusstsein verließen. Aufgrund dieser positiven Resonanz plant die TG Schweinfurt nun, den Kurs künftig als festen Bestandteil in ihr sportübergreifendes Angebot aufzunehmen, um weiterhin die Persönlichkeitsentwicklung ihrer jungen Mitglieder zu fördern.

