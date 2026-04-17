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Kardiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt: Über 300 Publikationen seit 2000- Forschung für moderne Herzmedizin wird kontinuierlich ausgebaut

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Foto: RHÖN-KLINIKUM AGF / Ulrike Hage
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In BAD NEUSTADT A.D. SAALE, BAYERN, DEUTSCHLAND, setzt die Klinik für Kardiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ihre wissenschaftliche Arbeit fort und blickt auf über 300 Publikationen seit dem Jahr 2000 zurück. Allein im laufenden Jahr 2026 wurden bereits acht neue wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht.

Forschungsschwerpunkte und innovative Verfahren

Unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastian Kerber (Kardiologie I) und PD Dr. Anja Schade (Kardiologie II) konzentriert sich die Klinik auf folgende medizinische Kernbereiche:

Digitale Vernetzung: Das Projekt sekTOR-HF

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Ein zentrales Beispiel für die aktuelle Forschung ist das Telemedizinnetzwerk „sekTOR-HF“, das in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Marburg unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Bernhard Schieffer durchgeführt wird.

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  • Zielsetzung: Enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung durch digitale Unterstützung.

  • Betreuung: Patienten mit Herzschwäche werden über zwölf Monate strukturiert begleitet.

  • Vorteile: Durch die engmaschige Überwachung können gesundheitliche Veränderungen frühzeitig erkannt und notwendige Krankenhausaufenthalte reduziert werden.

Laut PD Dr. Sebastian Barth, Leitender Oberarzt der Kardiologie I, verdeutlichen die Ergebnisse des Projekts das Potenzial einer intelligenten Vernetzung in der Medizin. Eine Übersicht der wissenschaftlichen Veröffentlichungen steht auf der Website der Klinik zur Verfügung:

www.campus-nes.de/kardiologie

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