Karlstadt: Versuchter Einbruch in Bankgebäude – Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSARt – Bislang Unbekannte haben über die Weihnachtsfeiertage versucht in das Innere einer Bankfiliale zu gelangen. Es ist glücklicherweise bei dem Versuch geblieben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Verantwortlicher hatte den Einbruchsversuch am zweiten Weihnachtstag gegen 10:45 Uhr bemerkt und in der Folge die Polizei verständigt. Die Beamten stellten in der Folge tatsächlich Spuren fest, die darauf haben schließen lassen, dass Unbekannte versucht hatten gewaltsam in das Bankgebäude in der Alten Bahnhofstraße zu kommen.

Den ersten Ermittlungen zufolge hatten die Einbrecher am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages die angrenzende Tiefgarage „Schnellertor“ genutzt, um zu einem Anlieferungsbereich der Filiale gelangen. Von dort hatten die Täter mittels Werkzeugen versucht in die Räumlichkeiten vorzudringen. Das Vorhaben ist gescheitert und die Unbekannten sind geflüchtet. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich bei dem Einbruchsversuch um mehrere Täter gehandelt haben muss.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in der Folge die weiteren Ermittlungen übernommen und wendet sich im Zuge dessen mit Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat über die Feiertage verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten?

Wer hat zu der relevanten Zeit im Bereich der Tiefgarage möglicherweise laute Geräusche wahrgenommen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Anrufe nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.