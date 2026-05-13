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Karrierestart und Weiterbildung: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge ehrt 15 Absolventen

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
    Anne Mahlmeister (Sparkassenfachwirtin), Vorstandsvorsitzender Peter Schleich, Larissa Klauer (Sparkassenfachwirtin), Anja Prochaska (Personalentwicklung), Jessica Grätzler (Sparkassenkauffrau), Vorstandsmitglied Roberto Nernosi, Jessica Plöchl (Sparkassenkauffrau) - Foto: Birgit Kraus
    Vorstandsvorsitzender Peter Schleich, Auszubildende: Daniel Kenig, Kristina Mikhailova, Niklas Georgi, Elisabeth Rutkowski, Fabio Carboni, Alisa Spomer, Alexander Zimfer, Ömer Demirkan, Isabell Döpfner (Ausbildungsbeauftragte), Anja Prochaska (Ausbildungsleitung) - Foto: Birgit Kraus
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    SCHWEINFURT – Qualifizierter Nachwuchs und engagierte Weiterbildung sind das Rückgrat der regionalen Finanzwelt. Am 22. April 2026 feierte die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge den erfolgreichen Abschluss von insgesamt 15 Mitarbeitenden und Auszubildenden.

    Im Rahmen einer feierlichen Stunde wurden die Leistungen der Absolventen gewürdigt, die in den vergangenen Monaten sowohl ihre Erstausbildung als auch anspruchsvolle berufsbegleitende Qualifikationen abgeschlossen haben.

    Vielfältige Abschlüsse geehrt

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    Die Gruppe der Geehrten setzt sich aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen:

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    • Auszubildende: Acht junge Talente schlossen ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann ab, eine weitere Kollegin beendete erfolgreich ihre Lehre zur Dialogkauffrau.

    • Berufliche Weiterbildung: Auch erfahrene Mitarbeitende investierten in ihre Zukunft. Gefeiert wurden Abschlüsse zur Sparkassenkauffrau, zur Sparkassenfachwirtin sowie zum spezialisierten Financial Consultant.

    Würdigung durch den Vorstand

    Vorstandsvorsitzender Peter Schleich betonte die Bedeutung dieser Meilensteine: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Leistungen unserer jungen Kolleginnen und Kollegen zu würdigen und sie auf ihrem weiteren Berufsweg zu begleiten.“

    An der Ehrung nahmen neben Schleich auch sein Vorstandskollege Roberto Nernosi, die Personalratsvorsitzende Beate Giebfried sowie Vertreterinnen der Berufsschule teil. Sie alle unterstrichen die hohe Qualität der Ausbildung im eigenen Haus. Nach dem offiziellen Teil bot ein gemeinsames Essen den festlichen Rahmen für einen persönlichen Austausch zwischen den Absolventen und der Führungsebene.

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